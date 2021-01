Milan, non rientra dal prestito | Si decide in estate

Le ultime sul futuro del calciatore di proprietà Milan, che in estate saprà se restare oppure virare ancora altrove.

Negli ultimi giorni si è parlato di un innesto nella rosa del Milan che non arriverebbe da lontano.

I rossoneri potrebbero riaccogliere in squadra un giovane calciatore di proprietà milanista, attualmente in prestito altrove.

Si tratta di Tommaso Pobega, centrocampista classe ’99 che sta facendo molto bene con la maglia dello Spezia.

Il talento friulano, cresciuto nel vivaio Milan, potrebbe tornare già a gennaio per aiutare Stefano Pioli, visti i tanti impegni ufficiali e ravvicinati.

Una indiscrezione che però non trova affatto conferme. Anzi, secondo Calciomercato.com è da escludere che Pobega possa lasciare La Spezia a metà stagione.

L’accordo tra rossoneri e liguri è quello di un prestito secco fino a giugno 2021. Dunque Pobega resterà in bianconero fino al termine della stagione, per aiutare lo Spezia ad evitare la retrocessione in B.

In estate il ragazzo triestino, titolare dell’Under-21 italiana, tornerà a Milanello. Solo in quel periodo si valuterà il futuro, ovvero se potrà essere utile restando nella rosa del Milan o se si virerà per un’altra cessione a titolo temporaneo.