Conferme su Koné: ecco l’offerta del Milan!

Dalla Spagna confermano l’interesse del Milan per Kouadio Koné. I rossoneri avrebbero presentato un’offerta al Tolosa

Il Milan vuole regalarsi due rinforzi il prima possibile in questo calciomercato. Come raccontato, il nome in cima alla lista per il pacchetto arretrato è Mohamed Simakan. Il difensore dello Strasburgo è ad un passo dal vestire il rossonero. L’indizio social di oggi è un messaggio più che chiaro. Le parti sono in continuo contatto per limare gli ultimi dettagli: l’affare potrebbe andare in porto per 15 milioni di euro più bonus.

Telefoni bollenti dunque a Casa Milan. Le chiamate hanno tutte la stessa direzione, verso la Francia. I rossoneri stanno, infatti, continuando a trattare anche con il Tolosa per Kouadio Koné. Il giocatore francese è il prescelto per rafforzare il centrocampo.

Conferme per Kone

Dalla Spagna arrivano conferme in merito all’offerta presentata dal Milan al club di Ligue 2: i rossoneri – secondo quanto riportato da Todofichajes.net – avrebbero messo sul piatto 5 milioni di euro.

La richiesta del Tolosa è del doppio e i contatti tra le parti sono finalizzati proprio a ridurre le distanze tra domanda e offerta. Il Milan è intenzionato ad acquistare Koné subito, senza rimandare il suo arrivo in estate, a prescindere dall’addio di Krunic.