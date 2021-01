Dalot, le statistiche in 11 partite: bilancio positivo

Diogo Dalot e il suo bilancio dati stagionale. Sin qui ottimi numeri per il portoghese, che conta anche alcuni primati

Sino ad ora, Diogo Dalot ha giocato 11 partite con la maglia del Milan: 6 in Europa League e 5 in campionato, dove è partito da titolare soltanto 2 volte. In prestito dal Manchester United al Milan, il terzino portoghese sta cominciando a mostrare il suo potenziale con i rossoneri.

Dei quattro difensori laterali del Milan, Dalot è quello che ha più cross per partita (media di 2,5), e anche più precisione di cross a partita (30%). Precede nel numero, sia Calabria, che ha una media di 2,3 cross a partita con una precisione del 27%; sia Theo, che ha una media di 1,97 cross a partita (precisione del 18%).

Inoltre, il terzino portoghese è secondo, dietro a Calabria, per duelli vinti a partita (60%): Calabria 62%, Theo 58%. Dalot è leader nella classifica dei duelli aeree vinti (73%), davanti a Theo (66%) e Calabria (60%).

Al livello offensivo, la classifica dei dribbling e tiri è comandata da Theo Hernandez: media di 4,7 dribling per partita. Il francese è davanti a Calabria e Dalot fermi entrambi a 2. Ma il portoghese è, insieme a Davide, il terzino con più palloni intercettati a partita: entrambi hanno 5,1 di media di palloni intercettati, mentre Theo ha una media di 4,7.