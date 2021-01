Milan-Juve, niente da fare | Ibrahimovic non ci sarà

Zlatan Ibrahimovic ci ha provato fino alla fine, ma non ci sarà in Milan-Juve. Assenti anche Saelemaekers e bennacer, al pari dello squalificato Tonali.

Solo gli infortuni in questa stagione hanno placato la sete di Zlatan Ibrahimovic. Il bomber svedese, malgrado i post sui social, si è allenato ancora a parte e non figurerà tra i convocati nel big match contro la Juventus. Situazione analoga per gli altri titolari fermi ai Box: Saelemaekers e Bennacer non recuperano per domani.

Ibrahimovic è il nome più illustre tra gli assenti, ma non è l’unica assenza nella vitale gara contro la Juventus. In difesa mancherà Gabbia, fermato da una distrazione al legamento collaterale del ginocchio. In mediana, oltre allo squalificato Tonali, mancheranno Saelemaekers (lesione al retto femorale della coscia sinistra) e Bennacer (lesione al bicipite femoraledestro). Tutti si uniscono all’indisponibilità del lungodegente Ibra.

Ibrahimovic, Bennacer e Salemakers hanno svolto lavoro personalizzato e individuale mentre Gabbia sta svolgendo una terapia di recupero contenitivo. Tonali, anche se squalificato, ha svolto la seduta di allenamento in gruppo.

Per tutti gli infortunati la gara del rientro potrebbe essere Cagliari-Milan del 18 gennaio.