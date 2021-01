Dall’Inghilterra: “Milan in corsa per Giroud”

Olivier Giroud, esperto attaccante del Chelsea, è richiesto da entrambi i club italiani. Ma lui avrebbe già deciso cosa fare.

Al Milan non dispiacerebbe, durante la sessione di mercato di riparazione, ingaggiare un nuovo centravanti.

Nonostante alcune voci di smentita, il club starebbe valutando l’innesto di una punta di scorta, utile nel proseguo della stagione.

Il vice-Ibrahimovic potrebbe arrivare dall’Inghilterra. Infatti alcuni organi di stampa parlano di un ritorno di fiamma dei rossoneri per Olivier Giroud.

Lo ha riferito l’edizione britannica di Sky Sports, secondo cui il Milan avrebbe sfidato la Juventus nella corsa all’esperto centravanti francese.

Giroud infatti, considerato una seconda scelta nel Chelsea, piace sia ai rossoneri che ai rivali bianconeri, prossimi avversari domani sera in campionato.

Due proposte allettanti per l’ex Arsenal, che però al momento ha una sola priorità. Vuole restare a Londra per giocarsi le proprie chance.

Giroud ha bisogno di spazio per guadagnarsi un posto nella Nazionale francese, in vista di Euro 2021, ma non appare così lusingato dalle proposte in arrivo dall’Italia.

Milan comunque interessato e pronto ad approfittare di un’eventuale addio dell’attaccante dai Blues.