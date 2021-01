Zaccheroni: “Questo Milan è simile al mio”

Alberto Zaccheroni, intervenuto a Sky Sport, ha parlato di un’importante somiglianza tra il suo Milan e quello di oggi. Ecco le sue parole

Alberto Zaccheroni, alla guida del Milan nel 1999, vinse un importante scudetto. A suo parere, la squadra di Pioli ha un grande aspetto in comune con quella che lui ha guidato 22 anni fa. Ai microfoni di Sky Sport, ecco le parole rilasciate dall’allenatore:

“In comune credo che abbiamo il fatto di aver potuto costruire una squadra con calma senza grosse pressioni sia interne che esterne. Entrambe abbiamo avuto il tempo per costruire e questa è la cosa fondamentale nel calcio. I risultati sono la conseguenza di tutto questo. Io avevo accanto Galliani che mi ascoltava molto e con cui ho lavorato molto bene.”

Riguardo alle supposizioni affermanti che questo Milan non sia all’altezza, Zaccheroni ha mostrato il suo totale disaccordo: “Questo Milan sta percorrendo lo stesso percorso. Non capisco coloro che mettono ancora in dubbio la tenuta di questa squadra. Partono sempre convinti di poter vincere, come si può pensare che questo Milan non possa arrivare in fondo? Le principali rivali, poi, non mi sembra che per adesso abbiano una grande continuità“.