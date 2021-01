Calciomercato Milan – Laxalt rifiuta un’offerta | Le cifre

Laxalt è felice al Celtic e ha rifiutato una proposta dell’Al Hilal, squadra dell’Arabia Saudita in cui milita anche Giovinco.

Diego Laxalt è completamente fuori dal progetto del Milan, che spera che il Celtic lo acquisti a titolo definitivo. Il laterale uruguayano è andato in Scozia in prestito secco e nel complesso sta convincendo.

Il club rossonero deve vendere il giocatore ad almeno 7,6 milioni di euro per evitare una minusvalenza a bilancio. Da vedere se a Glasgow decideranno di investire tale somma sull’ex Genoa. Ad ogni modo, una scelta verrà fatta verso fine stagione quando sarà più chiaro chi sarà l’allenatore della squadra.

Laxalt dice no all’Al Hilal

Il giornalista Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale gianlucadimarzio.com rivela che Laxalt ha rifiutato un’offerta dell’Al Hilal. La proposta del club dell’Arabia Saudita era veramente ghiotta: contratto triennale da 3 milioni netti a stagione.

L’ex Genoa, che in questi giorni è a Dubai con il Celtic, preferisce rimanere in Europa. La sua priorità è continuare ad indossare la maglia della squadra di Glasgow. Ha trovato continuità e preferisce non accettare il trasferimento all’Al Hilal. In Scozia si sente finalmente apprezzato e spera di rimanerci.

Laxalt ha un contratto fino a giugno 2022 con il Milan, che attende l’offerta del Celtic o di altre squadre per venderlo.