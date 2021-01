Fabrizio Romano conferma tutto: “Koné al Mönchengladbach, le cifre”

Fabrizio Romano ha confermato che Konè è ad un passo dal trasferimento al Borussia Mönchengladbach. Ecco i dettagli dell’affare

La conferma arriva anche da Fabrizio Romano, uno che parla con la sicurezza dei fatti. Il noto giornalista ed esperto di calciomercato ha confermato l’accordo tra Koaudio Konè e il Borussia Mönchengladbach. Niente da fare quindi per il Milan, che dovrà cercare altre buone occasioni.

I rossoneri sono stati superati dai tedeschi nell’affare per il centrocampista del Tolosa. Tutto è dipeso, come riporta Romano, dalla cifra offerta per l’acquisto.

Se il Milan aveva offerto 5 mln di euro per acquistare il talento del Tolosa, il Borussia ha recuperato il gap offrendo al club francese 9 mln di euro. Ecco che la società di Ligue 2 si è trovata alle strette dinnanzi ad una cifra così alta.

Come affermato da Fabrizio Romano, il Tolosa deve ancora accettare, con gli ultimi dettagli ad essere definiti. Ma è certa la riuscita dell’accordo.

Borussia Mönchengladbach are one step away from signing ‘Manu’ Kone from Toulouse, confirmed.

€9m bid set to be accepted and personal terms agreed. AC Milan were offering €5m+add ons. Last details and the deal will be done with ‘Gladbach. 🔴🇩🇪 #transfers

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 7, 2021