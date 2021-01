Leao, 50 presenze in rossonero | I numeri del portoghese

Con Milan-Juventus, Rafael Leao ha raggiunto le 50 presenze con la maglia del Milan. Prestazioni e classe al servizio della squadra

Rafael Leao, ha giocato un buonissimo primo tempo, ieri, contro la Juventus. Peccato che non sia riuscito a segnare un gol. Ma c’è andato molto vicino! Un dato rilevante riguardo al talento portoghese è che ha raggiunto le 50 presenze con la maglia del Milan, dopo il match di ieri sera San Siro.

Quando è arrivato al club meneghino, in molti non credevano nelle sue potenzialità. Ma con il tempo e giocando tanti match ha dimostrato di essere un talento assolutamente di prospettiva. Gol, assist e giocate decisive lo hanno reso un pilastro di questo Milan.

Nonostante sia ancora molto giovane, ha tolto molto spesso il Milan dai guai attraverso delle giocate personali. Oggi, con la 50esima presenza del portoghese, il club rossonero può soltanto essere fiero di avere un talento così in squadra. Per lui, come riporta MilanData su Twitter, 11 gol e 7 assist messi a segno sino ad adesso. Definito da molti un crack, speriamo possa migliorare sempre più e vestire la maglia del Milan il più a lungo possibile.

