Giudice Sportivo, squalificato il centrocampista – Salta Cagliari-Milan

Il giudice sportivo Mastrandrea ha comunicato che saranno due le giornate di squalifica per Nandez del Cagliari. Il giocatore salterà anche il Milan

Oggi è arrivata l’ufficialità. Nandez dovrà scontare due giornate di squalifica. Il centrocampista uruguayano ha protestato in maniera eccessiva contro l’arbitro, nella gara di ieri pomeriggio tra Cagliari e Benevento. L’episodio, avvenuto nel finale della partita è costato caro a Nandez, che non potrà aiutare la squadra sarda nei prossimi due match.

Leggi anche:

A comunicarlo è stato, come di consueto, il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea. Quindi, oltre a Fiorentina-Cagliari del 10 gennaio, Nandez salterà anche il match contro il Milan in programma il 18 gennaio. Una bella tegola per Di Francesco, che dovrà far a meno di un suo titolarissimo.