Sky – Rinnovo Calhanoglu, sensazioni negative | C’è troppa distanza

Sempre più complicato il rinnovo di Calhanoglu, come riferito a Sky Sport in questi minuti. Le parti sono ancora troppo distanti. Ci sarà un nuovo incontro.

Oggi è arrivata la notizia dell’infortunio di Calhanoglu alla caviglia. Resterà fuori per Milan-Torino, ma dovrebbe rientrare senza problemi per Cagliari. Un’altra assenza importante, forse questa più delle altre poiché Hakan è davvero fondamentale per Stefano Pioli e per tutto il Milan. A proposito: è ancora in ballo la questione rinnovo, e le indiscrezioni che arrivano sono tutt’altro che positive.

Leggi anche:

Milan news, Calhanoglu chiede 7 milioni

Come riportato da Manuele Baiocchini a Sky Sport, la settimana prossima ci sarà un nuovo incontro con il suo procuratore per provare ad avvicinarsi. Ma la distanza fra le parti resta altissima: 3,5 milioni è l’offerta di Paolo Maldini, 7 milioni è la richiesta di Calha e del suo procuratore. Il turco sa bene di avere l’attenzione di tanti grandi club su di lui e questo chiaramente complica un po’ le cose.

Ecco l’intervento di Baiocchini: