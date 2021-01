Milan, Maldini pensa a Belotti per il dopo Ibrahimovic

Il Milan per il futuro deve pensare a un attaccante che possa andare a rimpiazzare Ibrahimovic, che va verso i 40 anni. Rispunta Belotti.

Andrea Belotti torna nel mirino del Milan. Secondo quanto rivelato da Tuttosport, il capitano del Torino è un centravanti preso in considerazione dal club rossonero per il futuro.

Già nell’estate 2017 ci fu un assalto dell’allora direttore sportivo milanista Massimiliano Mirabelli. Tra soldi e contropartite tecniche l’offerta arrivò a quota 60 milioni di euro. Tuttavia, il patron granata Urbano Cairo decise di respingere la proposta, perché valutava il Gallo circa 100 milioni.

Leggi anche:

Calciomercato Milan, assalto a Belotti in estate?

Secondo Tuttosport, il Milan potrebbe tornare a farsi avanti per Belotti nella prossima estate. Se Zlatan Ibrahimovic decidesse di non rinnovare il contratto per tornare in Svezia vicino alla famiglia, allora la società rossonera valuterebbe anche il bomber del Torino per sostituirlo.

Paolo Maldini e Frederic Massara stimano molto l’attaccante, il cui contratto va in scadenza a giugno 2022. Con l’eventuale qualificazione in Champions League, il Milan avrebbe la forza economica per effettuare l’investimento sul Gallo.

Belotti da ragazzino ammirava la squadra rossonera, era un grande fan di Andriy Shevchenko. Nelle prossime due partite tra Serie A e Coppa Italia di fronte si ritroverà proprio il Diavolo. Non è escluso che le due dirigenze possano parlare di calciomercato a margine della doppia sfida.

In questi giorni sull’asse Milano-Torino si potrebbero verificare delle operazioni. Ai granata piace Rade Krunic, mentre ai rossoneri sono stati accostati Nicolas Nkoulou e Soualiho Meité. Vedremo se si svilupperà qualcosa.