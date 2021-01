Milan, nuovo summit per Calhanoglu: si decide il futuro

E’ in programma nei prossimi giorni un incontro tra Gordon Stipic, agente di Calhanoglu, e il Milan per il rinnovo del turco

Nulla è stato deciso ancora sul futuro di Hakan Calhanoglu. Le voci circolate ieri hanno mandato in crisi i tifosi del Milan, preoccupati per la situazione contrattuale legata al turco.

Il numero 10 – come abbiamo sempre detto – ha dato priorità ai rossoneri e l’incontro che avverrà, come da programma, nei prossimi giorni tra la dirigenza e Gordon Stipic è per cercare di raggiungere l’accordo definitivo.

Le richieste dell’ex Bayer Leverkusen è sui 5 milioni di euro netti a stagione, con il Milan che si è spinto ad offrire 3,5 più bonus.

Ancora ottimismo

Con un ulteriore sforzo da parte del club potrebbe davvero arrivare la fumata bianca. Le ultime parole di Stipic, dopo l’incontro avvenuto prima di Natale, erano d’altronde d’ottimismo.

Il prossimo summit farà ulteriore chiarezza: il Milan di oggi e di domani non può fare a meno di un calciatore determinante come il turco.