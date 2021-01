Milan, Theo con i campioni: è nella Top11 europea!

Il terzino del Milan Theo Hernandez inserito da WhoScored nella Top 11 del 2020. Ecco la formazione completa

Theo Hernandez è il miglior terzino sinistro del 2020. Per i followers di WhoScored.com, uno dei siti più importanti legati alle statistiche sul calcio, il giocatore del Milan è il laterale basso mancino dell’anno appena trascorso.

L’ex Real Madrid ha sbaragliato la concorrenza dei terzini dei cinque principali campionati europei (Serie A, Liga, Premier League, Bundesliga Ligue 1), ottenendo il 54% dei voti.

La squadra, schierata con il 4-3-3, vede anche un altro ‘italiano’ nell’undici, Hakimi, che completa la linea a quattro di difesa con Zouma, van Dijk e appunto Theo. Il resto della formazione vede de Bruyne, Fernandes, Kimmich a centrocampo; Messi, Lewandowski e Grealish in attacco.

Un ulteriore riconoscimento dunque per il terzino del Milan, inserito in questi giorni anche tra i 100 calciatori più cari al mondo. Il rossonero – secondo il CIES – ha un valore di ben 72,3 milioni di euro.

👀 With almost 34,000 votes over our 2020 Team of the Year polls, here is the best XI from Europe's top five leagues, as voted by you!

— WhoScored.com (@WhoScored) January 8, 2021