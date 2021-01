Probabili formazioni Milan-Torino | Difesa ok, Diaz trequartista

Le probabili formazioni di Milan-Torino, match in programma domani sera alle ore 20.45. Pioli è alle prese con le tante assenze, Giampaolo può contare su tutti

Domani sera andrà in scena a San Siro un importante Milan-Torino. Il Milan dovrà rifarsi dalla prima sconfitta stagionale in campionato, e puntare a rimanere capolista. I 3 punti sono quindi essenziali per la squadra di Pioli, che però deve fare i conti con le innumerevoli assenze. Sembra che la sfortuna si sia davvero insediata in casa Milan, con l’infermeria che ieri ha accolto anche Calhanoglu per un problema alla caviglia sinistra.

Adesso il mister conta ben 7 assenze per il match di domani, tra cui 5 titolatissimi. Non sarà quindi una gara semplice quella contro i granata, soprattutto per la questione dei cambi. Il Milan ha perso la sfida contro i bianconeri, domenica sera, in quanto non aveva i giusti ricambi da inserire nel secondo tempo. Al contrario della Juve, che l’ha partita l’ha vinta anche grazie ai subentrati.

Stesso problema si porrà domani contro il Torino, dato che la coperta rossonera è troppo corta. Il Milan dovrà cercare di risolvere la partita subito, nel primo tempo, e poi pensare a coprirsi nel secondo. Bisognerà stringere i denti, come affermato da Pioli in conferenza stampa, dato che si spera in rientri importanti solo contro il Cagliari.

Giampaolo incontrerà la sua ex squadra con tutta la rosa a disposizione. Il Torino sta vivendo un buon periodo: reduce da quattro risultati utili consecutivi, mira a scalare la classifica e guadagnare qualche posizione. Abbandonata la zona rossa, è 17mo in campionato.

Le probabili formazioni di Milan-Torino

Inutile ribadire quanto le assenze pesino a questo Milan, quindi capiamo subito come Pioli potrà colmarle. In porta vi sarà l’indiscusso Gigio Donnarumma. In difesa il mister potrà schierare i titolari: Calabria, Kjaer, Romagnoli ed Hernandez. Sperando che il capitano rossonero recuperi dagli errori commessi domenica.

A centrocampo dovranno stringere i denti Tonali (rientrato dalla squalifica) e Kessiè, unici centrocampisti di ruolo rimasti a disposizione del mister.

Nella tridente offensivo, dovrebbero agire Hauge e Castillejo ai lati, e Brahim Diaz trequartista. L’ispanico-marocchino dovrà dimostrare tanto domani, soprattutto di poter sostituire una pedina importante come Calhanoglu.

Prima punta Rafael Leao, reduce da un periodo molto positivo che gli ha fatto guadagnare la fiducia di Pioli.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Rafael Leao.

PROBABILE FORMAZIONE TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Rodriguez; Verdi, Belotti.