LIVE – Milan-Torino 0-0, risultato in tempo reale: match iniziato!

Diretta live di Milan-Torino: tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita valida per la 17esima giornata del campionato Serie A 2020/2021.

Milan-Torino: cronaca diretta live

17′ – Theo Hernandez prova a battere Sirigu dalla distanza, pallone fuori.

13′ – Punizione di Tonali deviata fuori da Singo, terzo corner per il Diavolo.

10′ – Milan aggressivo in questo inizio di gara. Il pallino del gioco è dei rossoneri.

7′ – Tonali ci prova da fuori area, ma la conclusione è centrale e Sirigu blocca facilmente il pallone.

6′ – Tentativo col destro di Calabria, palla ampiamente fuori ma deviata.

2′ – Castillejo pressa Sirigu, che gli calcia addosso e rischia: pallone fuori.

1′ – L’arbitro Maresca ha fischiato l’inizio del match!

Archiviata la sconfitta contro la Juventus, il Milan riceve il Torino a San Siro e punta a tornare alla vittoria. Importante riscattarsi subito dal KO subito contro la squadra di Andrea Pirlo.

I ragazzi di Stefano Pioli vogliono ripartire con i 3 punti, così da continuare a mantenere la testa della classifica in attesa di Roma-Inter. Sicuramente da non sottovalutare i granata di Marco Giampaolo, che vengono da quattro risultati utili consecutivi e sono in miglioramento dopo un inizio molto negativo di campionato.

TI POTREBBE INTERESSARE -> Milan-Torino | Dove vederla in diretta TV e streaming

Pioli recupera Calhanoglu e Ibrahimovic

Pioli continua a fare i conti con le assenze di diversi giocatori, ma per Milan-Torino ha potuto inserire tra i convocati Zlatan Ibrahimovic. Il centravanti svedese non è ancora al 100% della condizione fisica, però il suo polpaccio sinistro è guarito e ora si tratta di ritrovare il ritmo partita.

Sembrava dovesse dare forfait anche Hakan Calhanoglu, infortunatosi alla caviglia sinistra contro la Juventus, però il turco è a disposizione per la sfida di stasera a San Siro. Importante il rientro dalla squalifica di Sandro Tonali, che affiancherà Franck Kessie in mediana. Ancora out Ismael Bennacer, Rade Krunic, Alexis Saelemaekers, Ante Rebic e Matteo Gabbia.

Milan Torino | Formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjær, Romagnoli, Hernández; Tonali, Kessie; Castillejo, Díaz, Hauge; Leão. A disp.: Donnarumma A., Tătăruşanu; Conti, Dalot, Duarte, Kalulu, Musacchio; Çalhanoğlu, Frigerio, Olzer; Colombo, Ibrahimović, Maldini. All.: Pioli.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukić, Rincón, Gojak, Rodríguez; Verdi, Belotti. A disp.: Milinković-Savić, Rosati; Ansaldi, Buongiorno, Murru, Nkoulou, Vojvoda; Baselli, Linetty, Segre; Bonazzoli, Zaza. All.: Giampaolo.

Arbitro: Maresca di Napoli