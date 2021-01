Milan-Torino, probabili formazioni: scelte obbligate per Pioli

Pioli ha poche opzioni per Milan-Torino. La formazione rossonera per il match di San Siro è praticamente fatta. Giampaolo ha ancora dei dubbi.

La sconfitta contro la Juventus è ormai alle spalle, ma il Milan deve ripartire subito con una vittoria. Stasera a San Siro ci sarà il Torino da affrontare.

La squadra di Stefano Pioli è falcidiata dalle assenze, però ha grande voglia di fare 3 punti per confermare la prima posizione in classifica. Da non sottovalutare i granata di Marco Giampaolo, reduci da quattro risultati utili consecutivi dopo tre sconfitte che sembravano aver quasi segnato il destino dell’allenatore.

Serie A, probabili formazioni Milan-Torino

Pioli avrà tutti i titolari almeno in difesa. Davanti a Gigio Donnarumma potrà schierare Davide Calabria, Simon Kjaer, Alessio Romagnoli e Theo Hernandez. A centrocampo importante il rientro dalla squalifica di Sandro Tonali, che andrà ad affiancare Franck Kessie.

Sulla trequarti scelte obbligate con Samuel Castillejo e Jens Petter Hauge sulle fasce, mentre Brahim Diaz rimpiazzerà Hakan Calhanoglu al centro. La prima punta sarà nuovamente Rafael Leao.

Giampaolo a San Siro avrà a disposizione tutti gli effettivi e può fare le scelte migliori. Nel suo 3-5-2 metterà Izzo, Lyanco e Bremer in difesa a proteggere Sirigu. A centrocampo sulle corsie laterali dovrebbero agire Singo a Destra e l’ex rossonero Rodriguez (in vantaggio su Alsaldi) a sinistra. Gli interni saranno Lukic, Rincon e Linetty. Verdi e Belotti comporranno la coppia d’attacco granata.

MILAN-TORINO | PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Rafael Leao.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Linetty, Rincon, Rodriguez (Ansaldi); Verdi, Belotti.