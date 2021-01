“Niente può fermarmi”, Calhanoglu infiamma Instagram – FOTO

Calhanoglu è tra i convocati in vista di Milan-Torino. Non è bastato l’infortunio alla caviglia a fermare il magico turco. Ecco come ha suonato la carica su Instagram

La notizia ha rallegrato tifosi e società: Calhanoglu è convocato in vista del match di stasera contro il Torino. Nella corso della settimana, dopo la notizia dell’infortunio alla caviglia, tutti i media avevano affermato che il turco avrebbe saltato la sfida.

Ma Hakan ha rotto ogni aspettativa: volontà e forza hanno fatto sì che il trequartista recuperasse per il match di stasera. Calha si era fatto male in Milan-Juve, quando nei minuti finali della partita aveva calciato in porta in malo modo. A risentirne è stata la sua caviglia sinistra, che però non ha riportato lesioni.

Eppure, nei giorni precedenti ad oggi, il gonfiore alla parte contusa non era passato. Nessuno si aspettava la sua convocazione, ma così è stato. Probabilmente non partirà dal 1’ minuto, per non affaticare la caviglia, ma nel secondo tempo potrebbe subentrare e giocare l’ultimo quarto d’ora del match.

Calhanoglu è indispensabile a questo Milan, ed è un vero osso duro come ha ben dimostrato. La convocazione ha reso felicissimo anche lui, che ha subito suonato la carica attraverso una stories IG.

“Nothing can’t stop me”

Da qualche minuto, Calhanoglu ha pubblicato una storia su Instragram in cui suona la carica a tutti i tifosi. Un’immagine che lo ritrae con la sua maglia preferita, e dietro, la scritta “Nothing can’t stop me”( Nessuno può fermarmi). Nessuno può fermarlo è vero, la convocazione di oggi lo dimostra più che mai.

Calha ha fatto di tutto per essere presente stasera; per non lasciare la squadra con più assenze di quante già non ne stia piangendo. Recuperare da un infortunio in soli due giorni: è un eroe Hakan, l’eroe di questo Milan.