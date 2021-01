Ag. Locatelli: “Ritorno al Milan? Il suo futuro è già deciso”

Le parole dell’agente di Manuel Locatelli, che sta facendo benissimo con la maglia del Sassuolo in questa stagione.

Il Milan di oggi ha pochi rimpianti alle proprie spalle. Ma forse c’è una scelta di mercato effettuata un paio di anni fa che ancora fa discutere.

Ovvero la cessione a titolo definitivo di Manuel Locatelli, talento scuola rossonera che è stato venduto senza grosse remore al Sassuolo.

Oggi Locatelli è uno dei registi italiani di maggior qualità e brillantezza, tanto da avere un posto assicurato all’interno della Nazionale maggiore.

L’edizione odierna di Tuttosport ha pubblicato l’intervista a Stefano Castelnuovo, agente tra gli altri proprio di Locatelli.

Il procuratore si è espresso sulla scelta del Milan di cederlo nel 2018 e di un eventuale ritorno a casa: “Il Sassuolo ha creduto subito in Manuel, era ciò che ci voleva dopo la chiusura anticipata dell’esperienza al Milan. Un ritorno? Sarà sempre grato alla società, ma credo che Manuel preferisca un’esperienza diversa, Italia o estero non fa differenza”.

In realtà un’ipotesi concreta per il futuro di Locatelli c’è: “Non mi stupirebbe se Manuel approdasse alla Juventus con una stagione di ritardo. L’anno scorso c’è stata una trattativa ma non è andata a buon fine. Con la Juve è ancora tutto aperto, magari andrà meglio la prossima estate”.