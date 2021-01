Tuttosport – Kabak è sul mercato | La posizione del Milan

Il difensore turco, già ampiamente cercato dai rossoneri negli scorsi mesi, è vicino a lasciare lo Schalke 04.

La caccia al difensore centrale da parte del Milan prosegue, anche dopo una vittoria importante come quella di ieri contro il Torino.

Ciò non annulla l’esigenza numerica per mister Stefano Pioli di avere a disposizione un altro stopper per il resto della stagione.

Secondo Tuttosport starebbe tornando a prendere quota la pista che porta ad Ozan Kabak, difensore turco classe 2000 dello Schalke 04.

Calciomercato Milan, Kabak alternativa a Simakan

Il ventenne turco sembra essere un elemento sacrificabile da parte dello Schalke, squadra in netta crisi sia per i risultati negativi che per questioni economiche.

La cessione di Kabak darebbe ossigeno alle casse del club di Gelsenkirchen, ma il Milan sta valutando attentamente l’eventuale operazione prima di muoversi.

I rossoneri potrebbero andare all’assalto di Kabak solo a due condizioni: la prima riguarda Mohamed Simakan, che resta il primo obiettivo per la difesa.

Solo se saltasse la trattativa in essere con lo Strasburgo, che ad oggi continua a chiedere 20 milioni per il giovane francese, allora il Milan virerebbe su un altro difensore centrale.

Inoltre i rossoneri non intendono partecipare ad aste per Kabak, visto il rischio di essere bruciati a livello economico. Come accaduto di recente per Kouadio Koné, che ha preferito trasferirsi al Borussia ‘Gladbach.

Più conveniente però la valutazione di mercato del turco: 15 i milioni di euro richiesti dallo Schalke, anche se i dirigenti del Milan continuano a preferirgli Simakan e l’italiano Lovato.

Dunque pista non caldissima al momento, che può però tornare di moda in casa rossonera nelle prossime settimane.