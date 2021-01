Calciomercato Milan – Accelerata per Meité! | Maldini vuole chiudere

Maldini e Massara vogliono chiudere l’affare Meité prima di Milan-Torino di Coppa Italia. Il mediano ex Monaco è obiettivo concreto del club rossonero.

Il Milan ha deciso di prendere Souahilo Meité per completare il centrocampo. Il fatto che il 26enne franco-ivoriano non sia andato neanche in panchina a San Siro, nonostante la convocazione, è un indizio importante.

I contatti tra il club rossonero e il Torino sono avviati, la trattativa è in corso e in stato avanzato. Le due dirigenze stanno cercando di trovare l’accordo totale, sistemando gli ultimi dettagli che mancano prima della fumata bianca.

Mercato Milan, Meité in arrivo a Milanello?

Secondo quanto spiegato da Sportmediaset, il Milan vuole accelerare per l’arrivo di Meité. L’obiettivo è perfezionare il trasferimento prima del match di martedì contro il Torino in Coppa Italia. Prima l’ex Monaco arriva e prima può ambientarsi a Milanello.

L’operazione si dovrebbe concludere con la formula del prestito oneroso (1 milione di euro) e diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Il mediano francese sarebbe un’alternativa a Franck Kessie nel centrocampo rossonero. Per fisicità e caratteristiche tecnico-tattiche può rimpiazzare l’ex Atalanta in caso di necessità.

Pioli dovrebbe recuperare Ismael Bennacer per Cagliari-Milan, mentre le condizioni di Sandro Tonali vanno valutate dopo Milan-Torino. L’ex Brescia, comunque, dovrebbe farcela per il match in Sardegna. Rade Krunic è out per positività al Covid-19 e si spera di avere presto buone notizie.