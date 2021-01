Infortunati Milan, il punto | Tonali a rischio, Ibrahimovic c’è

Il punto sui calciatori infortunati in casa Milan. Tonali e Diaz a rischio stop per il match di Coppa Italia di martedì.

Non ci si annoia mai all’interno dell’infermeria del Milan. Anche dopo il match contro il Torino verrà emesso un bollettino medico ricco di novità.

Dall’incontro di ieri sono usciti infatti malconci due calciatori. Sandro Tonali e Brahim Diaz hanno lasciato il campo anzitempo.

Per il numero 8, infortunatosi in occasione del (mancato) rigore per il Toro, si tratta di trauma contusivo al polpaccio sinistro. Diaz invece ha chiesto il cambio per una botta alla caviglia.

Secondo le ultime informazioni fornite dalla Gazzetta dello Sport, per entrambi i calciatori del Milan non dovrebbe essere nulla di grave, ma solo due forti contusioni da riassorbire.

Tonali e Diaz però sono a rischio per la sfida di martedì in Coppa Italia, sempre contro il Torino. Probabile che Stefano Pioli non getti nella mischia nessuno dei due elementi.

Recuperati invece Hakan Calhanoglu e Zlatan Ibrahimovic, entrambi a tempo di record. A Ibra manca il ritmo partita dopo il mese e mezzo di stop, ma in coppa aspira ad una maglia da titolare.

Niente da fare invece per Gabbia, Bennacer e Saelemaekers, che dovrebbero saltare la prossima gara ufficiale, ma l’algerino e il belga faranno di tutto per esserci lunedì prossimo a Cagliari.

Ancora in attesa di tampone negativo invece Rade Krunic e Ante Rebic, risultati positivi al Covid-19 la scorsa settimana.