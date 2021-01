Dalla Spagna: Atletico Madrid, il colpo in attacco che spiazza il Milan

Dalla Spagna arriva una notizia di mercato che non farà sicuramente piacere al Milan per il parco attaccanti futuri.

La stampa spagnola appare sicura. L’Atletico Madrid sta per concludere un’importante operazione in attacco.

Dopo aver svincolato Diego Costa, la società madrilena ha scelto di puntare forte su un giovane centravanti per sostituire proprio l’ex bomber.

Secondo Todofichajes.com, è quasi fatta per l’ingaggio di Moussa Dembelé, attaccante francese dell’Olympique Lione.

Un’operazione di prestito oneroso fino a giugno, più obbligo di riscatto già fissato a 25-30 milioni di euro. Il Lione avrebbe dato il proprio consenso nelle ultime ore.

Dembelé passa all’Atletico: tutto rinviato per Depay?

Cosa c’entra tale notizia con il mercato del Milan? I rossoneri sono chiamati in causa perché rischiano di veder saltare un possibile colpo in attacco.

Il club di via Aldo Rossi infatti non smette di seguire la situazione di Memphis Depay, centravanti del Lione in scadenza di contratto, indicato in passato come un ideale sostituto o spalla di Ibrahimovic.

L’OL, capolista in Francia, potrebbe ora seriamente blindare Depay. Con la cessione ormai certa di Dembelé già a gennaio appare impossibile che i transalpini possano privarsi anche dell’altro centravanti di prestigio.

Con questa situazione non è neanche da escludere che il Lione faccia uno sforzo per rinnovare il contratto a Depay, magari proponendo le stesse cifre d’ingaggio arrivate da Milano o Barcellona.

Si complica dunque la pista che porta all’olandese, anche se da qui alla prossima estate potrebbe succedere di tutto. Una cosa è certa: Depay chiuderà la stagione 2020-21 con la maglia del Lione.