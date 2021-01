Milan, assalto a Meite: nuovi contatti per chiudere!

Nuovi contatti con l’entourage di Meite. Il Milan vuole chiudere per il centrocampista francese di proprietà del Torino

Le condizioni di Sandro Tonali verranno valutate nelle prossime ore. La speranza è che non si tratti di nulla di grave: il Milan è in forte emergenza soprattutto a centrocampo, dove continua ad esserci il solo Franck Kessie.

Nella partita di ieri, contro il Torino, dopo l’infortunio dell’ex Brescia, ha giocato ancora Davide Calabria al fianco dell’ivoriano. E’ evidente che il rinforzo in mediana serva come il pane, il prima possibile.

Il nome, oggi, in cima alla lista – come raccontato in questi giorni – è quello di Meité. Dopo la scelta di Koné di giocare in Germania, i rossoneri hanno allacciato i contatti con l’entourage del calciatore granata per capire la fattibilità dell’operazione.

Via libera Torino

Il Torino è pronto a cederlo in prestito con diritto di riscatto (1 milione più di 10). Un’operazione alquanto vantaggiosa che sta spingendo i rossoneri ad accelerare.

Sono previsti, infatti, ulteriori contatti tra le parti per cercare di raggiungere l’intesa definitiva, tanto attesa da Stefano Pioli, che ha bisogno di rinforzi per continuare a sognare lo scudetto