Pioli: “Meité bel giocatore ma non lo alleno”

Le parole di Stefano Pioli in merito a Meite, calciatore del Torino balzato in pole per rafforzare la mediana del Milan

Dopo la decisione di Kouadio Koné di sposare il progetto del BorussiaMönchengladbach, il Milan è stato costretto a cambiare obiettivo. Il nome caldo in questo momento è certamente quello di Meite. Il calciatore, convocato da Giampaolo, stasera non è andato nemmeno in panchina. Un segnale chiaro che la trattativa potrebbe presto decollare.

Pioli su Meite

Stefano Pioli – intervenuto ai microfoni di Sky Sport – si è così espresso in merito al giocatore francese oggi di proprietà del Torino: “Non devo essere io a rispondere, lo farà la proprietà, non dobbiamo aver fretta. E’ un bel giocatore ma non lo conosco e non lo alleno”.

Su Meite, valutato 11 milioni di euro (un milione di prestito più dieci per il riscatto), c’è anche il Verona di Juric.