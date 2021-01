Casillas shock: “Donnarumma, lascia il Milan! Ecco dove dovrebbe giocare”

Il commento dello storico ex portiere del Real Madrid, che ha fatto discutere molto, riguardo al futuro di Donnarumma.

Nei giorni in cui si discute il futuro di Gianluigi Donnarumma, con un rinnovo ancora tutto da valutare, arrivano dichiarazioni che non fanno piacere al Milan.

Parole che giungono dalla voce di uno dei più grandi portieri europei di sempre, Iker Casillas, attuale dirigente sportivo.

Lo storico ex portiere del Real Madrid ha utilizzato il suo profilo Twitter per dare un parere sul futuro professionale di Gigio.

Leggi anche > Milanisti infuriati con la Gazzetta: ecco perché

“Secondo me Donnarumma dovrebbe giocare in un club con maggiore tradizione” – ha scritto Casillas consigliando il portiere classe ’99 di lasciare il Milan.

Lo spagnolo ha poi chiarito il suo pensiero: “Errore mio, il Milan ha una grande tradizione, intendo che dovrebbe andare in un club che attualmente è più prestigioso a livello internazionale”.

A mi juicio, Donnarumma debería jugar en un club con más solera. Error mío!! AC Milán tiene solera. Me refiero a más cache en Europa ahora mismo. Good night everyone!! See you tomorrow. Maybe…. — Iker Casillas (@IkerCasillas) January 10, 2021

Una frase che ha scatenato diverse reazioni negative, visto che i tifosi rossoneri si augurano senza dubbio il rinnovo e la permanenza a lungo termine di Donnarumma.

Casillas è stato ampiamente criticato, visto che ha sottovalutato sia la storia vincente del Milan, sia il cammino attuale dei rossoneri, in testa alla classifica e in corsa per la vittoria di scudetto ed Europa League.