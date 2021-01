“Il Milan VAR”, la Gazzetta fa infuriare i tifosi | Le reazioni social

La prima pagina della Gazzetta dello Sport ha fatto letteralmente infuriare diversi tifosi rossoneri per la provocazione.

Nonostante la vittoria per 2-0 sul Torino, molti tifosi del Milan si sono risvegliati con l’umore non proprio allegro stamattina.

Colpa del titolone della Gazzetta dello Sport, comparso sulla prima pagina di oggi, domenica 10 gennaio 2021.

“Il Milan VAR“, gioco di parole che fa pensare ai possibile aiuti arbitrali ottenuti dal Milan nel successo sul Toro. Un titolo forse ironico ma che ha fatto infuriare molti tifosi rossoneri.

Una provocazione da parte dei titolisti della Gazzetta che è stata definita tutt’altro che elegante ed imparziale da parte dell’ambiente Milan.

Sotto la lente di ingrandimento gli episodi da moviola, in particolare sui due rigori del match. Il primo concesso al Milan per fallo di Belotti su Diaz, il secondo negato al Toro. Entrambi dopo la rettifica del VAR.

Tale titolo va però a sminuire la prestazione positiva ed il ritorno alla vittoria della banda di mister Pioli. Molti tifosi sui social si sono letteralmente ribellati a questa presa di posizione editoriale.

Vogliono fare passare una partita dominata per una partita vinta grazie al VAR

Chissà come mai la #GazzettaDelloSport non vende più…#MilanTorino

— Devil R&B (@gianpy_83) January 10, 2021