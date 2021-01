Gli highlights di Milan-Torino, match valido per la 17a giornata di Serie A. Il Milan vince a San Siro grazie ai gol di Leao e Kessie.

A San Siro, il primo tempo di Milan-Torino ha visto i rossoneri molto aggressivi già nei minuti di gioco iniziali. Grazie ad un buon fraseggio in zona di rifinitura, il Milan ha assediato l’area granata. Nei primi 20’ minuti, alla squadra di Pioli è mancato solo il gol: la fase di impostazione del Milan è stata ottima, peccato non esser stato incisivo sotto porta.

Ma la rete non è tardata ad arrivare! Al 24’ il magnifico Rafael Leao ha messo a segno l’1-0 per il Milan, dopo una fantastica triangolazione targata Theo Hernandez, Brahim Diaz e di fatto il portoghese. L’occasione del raddoppio per il Milan è arrivata poi al 35’, in seguito ad un fallo di Belotti su Diaz, in area di rigore. L’arbitro Maresca, dopo il controllo al monitor Var, ha concesso la massima punizione ai rossoneri. Fallo nettissimo del Gallo sullo spagnolo!

L’occasione è stata sfruttata al meglio da Kessiè, che spiazzando dal dischetto Sirigu, ha regalato il 2-0 tutto meritato al Milan. Il Torino ha avuto l’occasione di rientrare in partita al 41’, con la punizione magistrale dell’ex Rodriguez: all’incrocio dei pali, la palla ha trovato la traversa. Ma sono stati brividi per i rossoneri!

Nel secondo tempo, il Torino ha mostrato segnali di ripresa, grazie agli innesti messi in campo da Giampaolo. Ma non ci sono state troppe emozioni nella seconda frazione di gara, con un Milan che ha pensato a coprirsi e contrattaccare all’evenienza. È difatti terminata così a San Siro, importante e bella vittoria del Milan per 2-0. Nonostante le assenze e le insidie, la squadra ha mostrato grande sostanza.

Milan-Torino, gli highlights del match

