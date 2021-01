Milan, Brahim Diaz: “Continuiamo così! Vogliamo fare grandi cose”

Intervistato ai microfoni di Milan Tv, Brahim Diaz ha affrontato diversi argomenti riguardanti il Milan e la sua stagione. Ecco l’intervista allo spagnolo

Brahim Diaz, contro il Toro, ieri in campionato, ha espresso una fantastica prestazione: sicuramente la migliore della sua stagione rossonera in Serie A. L’assist al compagno Leao, che ha portato all’1-0 del Milan, lo ha coronato migliore giocatore del match.

Oggi, a freddo, lo spagnolo è stato intervistato a Milan Tv. Tra le tante tematiche affrontate, ecco la sua riflessione sulla stagione rossonera in generale:

“Sono contento di quello che stiamo facendo come gruppo e come club. E’ molto positivo che ci identifichino come i ragazzi terribili e come ho detto è buono che gli avversari abbiano timore di affrontarci. Siamo una squadra tanto forte e ne sono molto felice. Tutte le stagioni sono molto importanti ma noi dobbiamo pensare al presente. Questa è una stagione importantissima e dobbiamo continuare così per poter fare grandi cose insieme.”