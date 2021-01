Napoli, tre punti a Udine | Classifica Serie A aggiornata

La classifica di Serie A aggiornata dopo i tre appuntamenti delle 15.00. Il Napoli sorpassa momentaneamente la Juve, battendo l’Udinese.

Belle sfide quelle in programma oggi alle 15.00. Tre match che hanno visto la vittoria di Lazio, Napoli e Verona. Le favorite non hanno quindi tradito le aspettative e adesso nella classifica qualcosa si è mosso.

Il Napoli, vincendo contro l’Udinese per 2-1, ha acciuffato l’Atalanta al quarto posto. La zona Champions è quindi alle porte, ma attenzione al match di stasera tra Juventus e Sassuolo. La possibile vittoria dei bianconeri andrebbe a capovolgere la classifica di zona Europa.

Leggi anche:

La Lazio e il Verona, entrambe uscite vittoriose dalla 17a giornata, occupano in solitaria, rispettivamente, l’ottavo e il nono posto. Per la squadra di Inzaghi è stato essenziale vincere contro un Udinese che aveva cominciato la gara in maniera aggressiva.

Crotone e Parma rimangono ai fondi della classifica, rispettivamente ultima e penultima posizione.

Ecco la classifica di Serie A aggiornata: