Sky – Leao, problema all’alluce | Stringerà i denti

Anche Rafael Leao è uscito acciaccato dal match di ieri sera contro il Torino. Per lui un problema all’alluce oltre alla squalifica rimediata. Ma deve stringere i denti per la Coppa Italia

Rafael Leao è il nuovo gioiellino di questo Milan. Per lui, ieri, un gran gol messo a segno contro il Torino e una buona prestazione. Ha abbassato un pò il ritmo nel secondo tempo, ma c’è da comprenderlo, dati i tanti minuti giocati nell’ultimo periodo e i pochi cambi che il Milan ha avuto a disposizione.

Dalla vittoria di ieri, purtroppo, i rossoneri non hanno tratto soltanto cose positive. Quattro giocatori sono usciti indolenziti dalla sfida contro il Toro: Tonali, Diaz, Calhanoglu e lo stesso Rafael Leao.

Come riportato da Sky Sport, per il portoghese una contusione all’alluce del piede lo costringerà a fare qualche sacrificio per la gara in programma martedì sera di Coppa Italia. Ci sarà nuovamente il Torino a far da rivale, ma Leao dovrà assolutamente stringere i denti e tentare il recupero lampo; un pò come fatto da Calhanoglu per il match di ieri sera.

Il Milan conta troppe assenze, è l’ora dei grandi sacrifici.