Sky – Calhanoglu, altro colpo alla caviglia | Coppa Italia a rischio

Hakan Calhanoglu ha rimediato un altro colpo alla caviglia già infortunata, ieri sera contro il Torino. Potrebbe saltare il match di Coppa Italia martedì

La partita di ieri ha visto i rossoneri lottare e stringere i denti soprattutto nel secondo tempo. Dopo aver dominato e fatto il risultato nella prima frazione di gara, il Milan ha pensato a coprirsi e tentare il contropiede dal 45esimo in poi.

Una mossa essenziale da parte di Pioli, che con tante assenze in rosa, non avrebbe potuto fare altrimenti. Infortunatosi anche Brahim Diaz, il mister ha inserito a mezz’ora dal 90esimo Hakan Calhanoglu, nonostante anche il turco fosse reduce da una contusione alla caviglia sinistra.

Nel corso dell’ultimo quarto d’ora contro il Toro, Hakan ha rimediato un’altra bella botta alla stessa caviglia già indolenzita. Oggi, Sky ha comunicato che le condizioni del trequartista non sono delle migliori. Di giorno in giorno si valuteranno gli sviluppi, ma il match contro il Torino di Coppa Italia in programma martedì è a rischio per lui.

Probabilmente a sostituirlo ci sarà lo stesso Diaz, anche lui reduce da una contusione alla caviglia sinistra. Lo spagnolo dovrà stringere i denti.