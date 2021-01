Sky – Niente rientro, salta anche Cagliari-Milan

Il bollettino sugli infortunati del Milan secondo Sky Sport: recupero incerto in vista della prossima di campionato per il centrocampista

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il match di ieri ha causato diversi problemi fisici nella rosa del Milan. Nonostante la bella vittoria, la squadra porta sempre a casa qualche tegola, come ormai capita da diverse settimane.

Partendo da Brahim Diaz, che ha rimediato una contusione alla caviglia sinistra, Sky afferma che sta meglio, anche se la parte contusa non si è ancora sgonfiata. Lo spagnolo proverà comunque a essere in campo contro il Torino in Coppa Italia, salvo complicazioni dell’ultimo minuto.

Leao ha riportato un problema all’alluce del piede. Squalificato per il prossimo turno di campionato, stringerà anche lui i denti per la gara di martedì di Coppa Italia.

Pioli punta a ritrovare Saelemaekers nella partita contro il Cagliari il 18 gennaio, e sono ancora da valutare le condizioni di Calhanoglu che ieri ha rimediato un altro colpo alla caviglia già infortunata.

Leggi anche:

Bennacer non recupera per il match contro il Cagliari

Cattive notizie per Ismael Bennacer. Rifacendoci agli aggiornamenti riportati da Sky, l’algerino sta affrontando un recupero ben più lento. Nonostante il suo rientro fosse pronosticato per la gara contro il Cagliari, il 18 gennaio, é quasi certo che Pioli dovrà fare a meno di lui.

Tonali, che ieri ha ricevuto una forte botta al polpaccio, dovrà stringere i denti e provare a fare gli straordinari; a meno di una più lesta guarigione dal Covid per Krunic.