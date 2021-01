Bertolacci, in gol nella prima da titolare in Turchia – VIDEO

L’ex centrocampista del Milan ha giocato la sua prima da titolare con il Fatih Karagumruk. Bertolacci ha coronato il suo debutto con un bel gol

Dopo la deludente esperienza con la Sampdoria, Bertolacci (ex Milan e Roma) ha deciso di dare una svolta alla sua carriera approdando al Fatih Karagumruk; la stessa squadra con cui hanno firmato gli ex milanisti Biglia e Borini. Arrivato nel club turco il 6 gennaio, Bertolacci è stato scelto come titolare dal tecnico Senol Can, per il match casalingo contro il Konyaspor.

Leggi anche:

Il centrocampista ex Milan non ha deluso le aspettative, e nel secondo tempo della gara, su assist di Ndao, ha messo a segno un bel gol. Ecco il video pubblicato su Twitter: