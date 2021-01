Colpo Simakan: c’è solo il Milan, ecco l’offerta!

Non si registrano offerte ufficiali da parte di altre squadre per Simakan, oltre a quella del Milan. La situazione

Si attendono novità importanti in settimana per Mohamed Simakan. Il difensore dello Strasburgo è il nome in cima alla lista della spesa del Milan per rafforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

L’offerta – come riporta La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani – non è cambiata: i rossoneri hanno messo sul piatto 14 milioni di euro più 3 di bonus. Un’offerta importante che sta facendo vacillare i francese, che necessiterebbero di denaro fresco.

Il quotidiano sottolinea inoltre che al momento sul piatto ci sarebbe solamente la proposta del Milan. Lo Strasburgo – si legge – non ha mai comunicato di aver ricevuto offerte da altre società. Nei giorni scorsi si era parlato insistentemente di Lipsia, oltre che di alcuni club inglese.

Leggi anche:

Primo colpo

Con l’addio di Duarte, destinato a trasferirsi in Turchia al Başakşehir, con i rossoneri che fanno registrare il primo movimento in uscita, in entrata il primo colpo ufficiale potrebbe davvero essere quello di Simakan. I rossoneri il sì del giocatore da tempo e aspettano il via libera da parte dello Strasburgo