Conferme dalla Turchia: Duarte al Başakşehir | Domani visite mediche!

Tutto confermato anche in Turchia: Duarte passa in prestito all’Istanbul Başakşehir. Domani le visite mediche e la firma.

Nel pomeriggio è arrivata la notizia della cessione di Léo Duarte. Il Milan ha trovato l’accordo per il prestito all’Istanbul Başakşehir, la squadra campione di Turchia in carica. In questi minuti sono arrivate ulteriori conferme in merito a questo trasferimento.

TRT Spor, un’importante testata turca, ha confermato questo acquisto: Duarte domani è atteso a Istanbul per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto. Il Başakşehir era alla ricerca di un nuovo centrale dopo l’addio di Martin Skrtel, l’ex forte centrale del Liverpool.

Leggi anche:

Un’operazione in prestito che accontenta un po’ tutti. Il Milan sfoltisce la rosa e si priva di un calciatore totalmente fuori dai radar di Stefano Pioli. Tanto che, al momento di necessità estrema, gli ha preferito un terzino destro quasi all’esordio fra i professionisti, Kalulu. Duarte è arrivato nell’estate del 2019 e ha giocato pochissimo, anche a causa dei tanti infortuni. In Turchia avrà quindi la possibilità di trovare continuità.