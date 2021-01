Calciomercato Milan – Dal Belgio: un altro colpo dall’Anderlecht!

In Belgio sono sicuri: il Milan ha puntato un altro grande talento dell’Anderlecht. L’idea di Maldini è di acquistarlo in estate.

Il Milan continua a guardare in Belgio per il calciomercato. Un anno fa Paolo Maldini, un po’ a sorpresa, chiuse per l’arrivo di Alexis Saelemaekers, ad oggi un titolare importante di Stefano Pioli – al momento fermo per infortunio. Adesso la società rossonera sarebbe interessato ad un altro calciatore della squadra di Bruxelles.

Si tratta di Albert Sambi Lokonga e a riportarlo è Les Sports +. Parliamo di un centrocampista classe 1999, dotato di ottime doti sia fisiche che tecniche. Il calciatore, tra l’altro, pare che sia stato proprio consigliato da Saelemaekers alla dirigenza rossonera. Lo ha rivelato lui stesso in un’intervista rilasciata poco fa in patria. Ecco cosa ha detto del suo amico: “Sì, ho parlato spesso di lui qui. Secondo me ha tutte le capacità per giocare in una grande squadra“.

Lokonga arriva in estate

Stando a quanto riportato dalla fonte belga, pare che il Milan sia interessato ad acquistarlo in estate. Infatti i rossoneri in questo mercato hanno altre priorità, cioè il difensore e il centrocampista e il budget a disposizione non è altissimo. Ecco perché è probabile che la dirigenza decida di prenderlo per la prossima stagione ma nel frattempo bisogna bloccarlo. Il ragazzo è infatti visionato anche da tanti altri club.