Calciomercato Milan – Fiorentina, assalto al rossonero | Pronta l’offerta

La Fiorentina vuole provare a ribaltare le sorti di questo campionato. Per farlo, ha necessariamente bisogno di nuovi acquisti. La società viola è molto attiva e sta cercando i profili giusti. Prima però deve lavorare in uscita, e qualcosa l’ha già fatto: Cutrone è stato rispedito al Wolverhampton, mentre Pol Lirola è vicinissimo al Marsiglia. Con l’uscita dell’ex Sassuolo, la Fiorentina cercherà un nuovo terzino destro, e un’opzione concreta arriva dal Milan.

Già nei scorsi giorni vi abbiamo parlato di un interesse della viola per Andrea Conti, totalmente fuori dai radar di Stefano Pioli. Un nuovo indizio è arrivato ieri sera, nel corso di Milan-Torino: dopo l’infortunio di Tonali, l’allenatore ha scelto Dalot e non Conti per il ruolo di terzino destro. Insomma, ormai l’italiano è fuori dai piani e potrebbe andar via. La Fiorentina è una pista molto probabile.

Niccolò Ceccarini l’ha confermato poco fa sui suoi profili social. Con Lirola al Marsiglia, si è creato lo spazio per l’acquisto di Conti, ad oggi valutato dal Milan circa 7 milioni di euro. I viola potrebbero chiederlo in prestito con diritto di riscatto; difficile pensare ad un acquisto a titolo definitivo, ma non è comunque una possibilità da scartare del tutto. In ogni caso è tutto confermato: la Fiorentina è sulle tracce di Conti ed è una candidatura molto forte.