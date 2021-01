ML – Conti alla Fiorentina, il punto sulla trattativa: pista caldissima

Andrea Conti è vicinissimo all’addio al Milan. La notizia dell’ultim’ora riporta che è stato trovato l’accordo tra il giocatore e la Fiorentina

Il Milan è molto attivo in queste ore di mercato. Ma per poter acquisire nuovi rinforzi ha prima bisogno di cedere gli esuberi della rosa di Pioli. Dopo Duarte, andato in prestito al Basaksehir, sembra essere arrivato il turno di Andrea Conti.

Al cartellino del terzino destro si erano interessate il Parma e il Genoa, ma nelle ultime ore vi è stata l’accelerata della Fiorentina che adesso sembra ad un passo dall’acquisto.

Stando a quanto raccolto dalla redazione di MilanLive.it, l’affare è molto caldo. La situazioena attualmente è la seguente: il Milan ha aperto alla cessione a titolo definitivo, ma vuole almeno 7-7,5 milioni per non fare minusvalenza. La Fiorentina, interessata a questo tipo di formula, ha incassato un po’ di soldi dalla cessione di Lirola e potrebbe avanzare quest’offerta. Che ancora non è arrivata, ma potrebbe nelle prossime ore. Occhio anche alla possibilità di chiudere in prestito con obbligo di riscatto (magari legato alle presenze), anche se l’opzione più calda resta la cessione a titolo definitivo (la preferita dal Milan). Non ci sono stati ancora contatti diretti fra i due club; questo perché manca ancora l’accordo fra il calciatore e la viola, ma i contatti cono fitti e presto si risolverà.

Un altro aspetto da considerare è che molto di questa trattativa dipende dallo stesso Conti. Non ha ancora del tutto accettato l’idea di lasciare il Milan, però è ormai fuori dai piani di Stefano Pioli ed è sul punto di convincersi ad andar via. Insomma, la buona riuscita dell’affare dipende molto da lui in questo momento. Lo avevano chiesto anche Parma e Genoa, ma il calciatore preferisce la Fiorentina dove ritroverebbe l’amico Giacomo Bonaventura.

Conti out anche in Coppa Italia

In queste ore è arrivato un ulteriore segnale in merito all’imminente addio di Andrea Conti. Domani c’è la Coppa Italia ed è un’occasione per fare un po’ di turnover. Niente di meglio per rilanciare il terzino ex Atalanta… E invece, stando alle indiscrezioni provenienti da Milanello, Stefano Pioli non lo dovrebbe schierare. Giocherà Musacchio, un altro calciatore in uscita, e Dalot sulla fascia destra. Un indizio evidente che ormai Conti non fa più parte del progetto rossonero.