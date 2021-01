Dall’Inghilterra – Felipe Anderson, flop al Porto | Idea Milan!

La stampa inglese parla di un possibile colpo da parte del Milan in arrivo dalla Premier: vecchia conoscenza italiana.

Spunta una nuova pista di mercato dall’Inghilterra, almeno secondo le informazioni della stampa britannica.

Il tabloid Daily Mail ha accostato al Milan un fantasista brasiliano che ben conosce la Serie A italiana e che potrebbe tornarvi presto.

Si tratta di Felipe Anderson, attaccante classe ’93 di proprietà West Ham, ma attualmente in prestito al Porto.

Leggi anche:

Felipe Anderson lascia il Portogallo: proposto al Milan

Secondo tali indiscrezioni, Felipe Anderson sta per lasciare il club portoghese, dove è considerato un vero e proprio flop.

L’ex talento della Lazio ha accumulato la pochezza di 90 minuti in campo con la maglia dei Dragoes. Non è praticamente mai stato considerato dal tecnico Sergio Conceicao.

Tornerà dunque solo di passaggio al West Ham, che intende girarlo ad un altro club interessato. Proprio come sarebbe il Milan.

Pare che i rossoneri abbiano chiesto informazioni per il calciatore brasiliano, che ha lasciato comunque ottimi ricordi di sé durante l’esperienza con la Lazio.

Il Milan potrebbe pensare a lui come colpo di gennaio, sempre con la formula del prestito + diritto di riscatto. In realtà il nome di Anderson è stato proposto ai dirigenti milanisti nelle ultime settimane.

Non è detto che Maldini e Massara escludano a priori questa pista conveniente. Il 27enne ex laziale potrebbe rappresentare una risorsa low-cost per la linea dei trequartisti, almeno fino al termine del campionato in corso.