Calciomercato Milan – Offerte per Conti | Fissato il prezzo

Il Milan può cedere Conti in questa finestra del calciomercato. Ci sono già delle proposte e a breve la società si confronterà con l’agente.

Non c’è solamente Leo Duarte in uscita dal Milan. Infatti, anche Andrea Conti potrebbe lasciare Milanello nei prossimi giorni.

L’ex Atalanta è la terza scelta di Stefano Pioli sulla fascia destra e non è contento del minutaggio che gli viene concesso. Nella passata stagione era il titolare ma poi un infortunio, la crescita di Davide Calabra e l’arrivo di Diogo Dalot hanno modificato lo scenario. Il terzino nato a Lecco è finito in fondo alle gerarchie e la cessione è possibile.

Calciomercato Milan, la Fiorentina vuole Conti

Per Conti non mancano le richieste, soprattutto in Serie A. In queste ore sembra essere la Fiorentina la squadra maggiormente interessata. I viola stanno definendo la cessione di Pol Lirola dal Marsiglia e possono fare un’offerta per acquistare il numero 14 rossonero.

I colleghi di calciomercato.com spiegano che in settimana ci sarà un confronto tra l’agente di Conti e la dirigenza del Milan per fare il punto della situazione sul futuro del giocatore. Genoa e Parma hanno offerto un prestito semestrale, formula che non convince il terzino, invece la Fiorentina può fare una proposta di acquisto a titolo definitivo o magari d prestito che preveda un obbligo di riscatto.

Conti gradisce la destinazione Firenze. Il suo valore residuo a bilancio è di circa 7 milioni di euro, cifra sotto la quale il Milan farebbe una minusvalenza. Quindi il prezzo di cessione del calciatore sarà attorno a questa cifra, probabilmente. Ovviamente il club rossonero cercherà di guadagnare il più possibile dall’addio del laterale arrivato nel 2017 dall’Atalanta per 24 milioni.