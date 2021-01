Calhanoglu-Donnarumma, fiducia Milan: arrivano le firme

Gli annunci dei rinnovi di Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma potrebbero arrivare negli ultimi giorni di gennaio

C’è attesa per Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma. Questi non possono che essere i giorni dei loro rinnovi. Non solo calciomercato, in entrata e uscita, il Milan è impegnato a trovare l’accordo definitivo con il numero dieci e il portiere, prima che sia troppo tardi.

Come raccontato, l’entourage del turco avrà un nuovo confronto con la dirigenza rossonera in questa settimana. La speranza è che possa arrivare la fumata bianca, così come per il classe 1999.

Ottimismo rossonero

Il Milan, ancora una volta, ha manifestato ottimismo, sia con le parole di Massara che con quelle di Pioli. Fichajes.net sottolinea, come anche dalla parte dell’entourage ci sia la volontà di proseguire insieme.

L’ottima stagione, che vede il Milan in testa alla classifica, certamente favorisce le trattative. C’è attesa e l’annuncio ufficiale di entrambi i rinnovi – si legge sul portale – dovrebbe arrivare l’ultima settimana di gennaio.