Milan-Torino, probabili formazioni: le scelte per la Coppa Italia

Stefano Pioli è pronto a cambiare qualcosa per la partita di Coppa Italia contro il Torino. La scelta su Zlatan Ibrahimovic

E’ già vigilia per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri domani saranno impegnati a San Siro ancora una volta contro il Torino di Marco Giampaolo. Il tecnico del Diavolo, contro i granata già battuti in campionato, proverà a fare un po’ di turnover anche se i troppi indisponibili non lo permettono in pieno.

Gigio Donnarumma potrebbe comunque riposare, dando spazio a Tatarusanu, così come Theo Hernandez. Sulla sinistra si candida ad una maglia da titolare Dalot. La linea a quattro potrebbe così essere completata da Conti a destra e da Kjaer-Romagnoli al centro. Attenzione, però, a Kalulu, che alla fine potrebbe giocare dal primo minuto, facendo rifiatare uno dei due titolari.

Tonali, dopo la botta al polpaccio rimediata sabato, non è in perfette condizioni e dovrebbe lasciar spazio a Calabria-Kessie. Trequarti obbligata con Hauge, Brahim Diaz e Castillejo alle spalle di Leao, che a Cagliari non ci sarà per squalifica. Anche il portoghese ha qualche problemino ma dovrebbe stringere ai denti.

Il minutaggio di Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic, invece, è pronto ad aumentare il minutaggio in vista della sfida di lunedì, in cui, ogni probabilità giocherà dal primo minuto. Ci si aspetta che lo svedese, in Coppa Italia, scenda in campo per 20-25 minuti.

MILAN 4-2-3-1 – Tatarusanu; Conti, Kalulu (Kjaer), Romagnoli, Dalot; Kessie, Calabria; Castillejo, Brahim, Hauge, Leao