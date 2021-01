C’è anche il Napoli sulle tracce di Soualiho Meite. Il centrocampista di proprietà del Torino è il primo nome per rafforzare la linea mediana di Stefano Pioli

Sfumato Kouadio Koné, come raccontato, iil Milan ha deciso di concentrare le proprie attenzioni su Soualiho Meite del Torino. I contatti tra le parti sono continui: il francese classe 1994, finito ai margini della squadra di Marco Giampaolo, potrebbe varcare i cancelli di Milanello già nei prossimi giorni.

La trattativa va avanti e potrebbe chiudersi sulla base di un prestito oneroso (un milioni di euro) con diritto di riscatto (circa dieci). Meite sembra davvero essere la situazione più facile per rafforzare un reparto, che ha ancora Bennacer e Krunic out e un Tonali non in perfette condizioni.

Leggi anche:

Concorrenza del Napoli

Il Milan però non è l’unica squadra ad aver bussato alla porta del Torino per il centrocampista. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato dell’interessamento da parte del Verona; oggi – La Gazzetta dello Sport – riporta quello del Napoli di Gennaro Gattuso.