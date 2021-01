Brahim Diaz si prende la scena | Milan, decisione presa!

Brahim Diaz è stato tra i protagonisti della vittoria contro il Torino. Il Milan vorrebbe continuare a puntare su di lui

Contro il Torino si è visto certamente la migliore versione di Brahim Diaz. Il talento spagnolo è stato utile alla squadra, giocando da trequartista, fornendo l’assist per Rafael Leao e procurandosi il rigore per il 2 a 0. Spesso l’ex Real Madrid si rende protagonista di giocate belle da vedere ma poco utili alla squadra. Sabato non è stato così, risultando, invece, decisivo e mostrando a tutti di che pasta è fatto.

Brahim Diaz ha grande qualità e non può far altro che crescere. L’apporto dato alla squadra di Pioli, ad oggi, è certamente positivo e il Milan vorrebbe continuare a puntare su di lui.

Leggi anche:

Tutto nelle mani di Diaz

Il club rossonero sarà chiamato ad un confronto con il Real Madrid per trattare il suo trasferimento a titolo definitivo: servono 25 milioni di euro ma soprattutto il sì di Brahim Diaz, non ancora molto propenso a lasciare definitivamente i blancos.

Il Milan vorrebbe puntare sul giovane trequartista ma il legame con il club spagnolo resta forte. E’ Brahim Diaz la priorità ma senza un accordo, nei prossimi mesi i rossoneri saranno chiamati a guardarsi altrove per cercare un sostituto all’altezza