Calciomercato Milan – Piace Ismaila Coulibaly | C’è l’offerta

Il Milan è attento ai talenti che giocano in Belgio, come successo con Saelemaekers, e adesso ha messo nel mirino Ismaila Coulibaly.

Il Milan vuole rinforzare difesa e centrocampo, Paolo Maldini e Frederic Massara sono al lavoro su più obiettivi. La dirigenza valuta più profili per migliorare un organico che oggi è primo nella classifica della Serie A.

Per quanto concerne la mediana, da giorni si parla dell’interesse per Souahilo Meité del Torino. I contatti sono in corso e sembra esserci abbastanza fiducia sulla positiva conclusione della trattativa. Ma anche altri centrocampisti sono lista del club, tra questi Ismaila Coulibaly.

Calciomercato Milan, proposta per Coulibaly

Secondo quanto rivelato da Hln.be, il Milan ha fatto un’offerta per Coulibaly. Il 20enne mediano maliano è di proprietà dello Sheffield United, ma in questa stagione sta giocando in prestito al Beerschot: 12 presenze e 5 gol in Belgio finora. Il rendimento del giocatore ha impressionato anche gli osservatori rossoneri.

Nonostante la proposta del Milan, la fonte belga scrive che Coulibaly non dovrebbe cambiare squadra in questa sessione invernale del calciomercato. Da vedere se ci saranno sviluppi su questa nuova pista.

Un anno fa la società di via Aldo Rossi ha già pescato Alexis Saelemaekers in Belgio. L’esterno ex Anderlecht si è rivelato un acquisto azzeccato, riuscendo a diventare un titolare nella formazione di Stefano Pioli. Adesso Maldini e Massara guardano ancora alla Jupiler League, campionato nel quale militano giovani talenti interessanti.

Ma servirà convincere lo Sheffield United, proprietario del cartellino di Coulibaly, oltre al Beerschot nel quale il centrocampista maliano milita in prestito. Trattativa non semplice. Si attendono aggiornamenti nei prossimi giorni.