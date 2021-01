Calciomercato Milan – Meité più vicino | L’indizio arriva dal Torino!

Il Milan dovrebbe prendere Meité per completare la mediana. Negoziati in corso con il Torino, che a sua volta lavora per un sostituto dell’ex Monaco.

Il Milan ha messo nel mirino Souahilo Meité per rinforzare il centrocampo e la trattativa è avviata. I rapporti con il Torino sono buoni e c’è la possibilità di chiudere presto l’operazione.

L’ex Monaco dovrebbe approdare in magliare rossonera con la formula del prestito oneroso (circa 1 milione di euro) con diritto di riscatto (9-10 milioni). I club sono in contatto costante e trapela fiducia, anche se sia Napoli che Hellas Verona sono interessati al giocatore.

Marco Giampaolo ha dato l’ok alla cessione di Meité, centrocampista che non rientra più nel suo progetto tecnico-tattico. E il Torino sta lavorando per prendergli un altro mediano. Circolano i nomi di Duncan della Fiorentina e Kurtic del Parma, ma nelle ultime ore è spuntato anche quello di Lobotka del Napoli.

Secondo quanto rivelato da calciomercato.com, ci sono stati dei contatti tra il Napoli e il club campano per il prestito centrocampista slovacco. Le parti sono al lavoro per trovare un accordo sul pagamento dell’ingaggio dell’ex Celta Vigo. La società azzurra si sta anche informando su Lyanco, difensore titolare nella formazione di Giampaolo e gradito a Gattuso.