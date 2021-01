Marani: “Maldini il più grande milanista di ogni tempo”

Le parole di Matteo Marani su Paolo Maldini, che lui considera il più grande milanista di tutti i tempi

Il Milan continua la sua clamorosa cavalcata. Dopo il successo col Torino in campionato, domani di nuovo in Coppa Italia. Stefano Pioli ha detto che l’obiettivo è di superare il turno, e ci mancherebbe. I tifosi però puntano tutto sul campionato: quest’anno stanno vivendo un qualcosa che mancava da tantissimi anni. La priorità resta il quarto posto, e quindi la Champions. Ma stare al primo posto è davvero bello.

Merito di Pioli, della squadra ma anche del lavoro della società. E se si parla di società, il nome più attenzionato è quello di Paolo Maldini, scelto un anno e mezzo fa da Elliott e Gazidis per il ruolo di direttore tecnico. Mancava al Milan da tanti anni; ha avuto l’opportunità di tornare e adesso sta dimostrando le sue capacità anche in questa nuova veste. Dopo aver vinto tutto da calciatore con questi colori, sarebbe davvero fantastico vederlo esultare anche da dirigente.

Esultare, sì. Perché oltre ad essere un dipendente a vita del Milan, Paolo Maldini è anche un tifosissimo dei rossoneri. Ha più volte affermato che questa sua nuova carriera non avrà mai altri colori, se non quelli della Nazionale, proprio come è stato da calciatore. “Sono contento sia lì, è il più grande milanista di ogni tempo“, ha detto Matteo Marani a Sky Sport.

Una frase importante quella dell’opinionista e giornalista. Che fa riflettere. Soprattutto se pensiamo a quanto successo il giorno del suo addio. Non sappiamo che tutti i tifosi siano d’accordo con quanto detto da Marani: ci sono altri, come Franco Baresi, che rappresentano benissimo i colori rossoneri. Però Maldini è davvero una bandiera straordinaria, e il suo nome, anche per via di suo padre e ora per suo figlio Daniel, resterà per sempre impresso nella storia del club.