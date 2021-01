Daniel Maldini salta Milan-Torino di Coppa Italia: il motivo

Daniel Maldini sarà costretto a saltare il match di domani sera contro il Torino in Coppa Italia. Pioli dovrà far a meno di un’altro giocatore

Domani sera andrà in scena Milan-Torino, ottavi di finale di Coppa Italia. Il match vedrà due squadre intenzionate ad andare avanti nella competizione, anche se i tecnici saranno costretti a fare turn-over. Già, perchè per entrambe le formazioni quella di domani sarà la quarta partita giocata in nove giorni; sarà quindi essenziale far rifiatare alcuni giocatori.

Pioli è alle prese con le assenze. Tra infortuni e Covid, la sua rosa è in netta difficoltà, anche se ha dimostrato di saper avvallare ogni ostacolo. In vista del match di domani sera si aggiunge un altro indisponibile alla lista dei convocati. Si tratta di Daniel Maldini, il figlio d’arte, che a causa di una squalifica non potrà esser presente neanche in panchina.

L’espulsione in questione risale a circa un anno fa, quando Daniel è stato squalificato in un match di Coppa Italia Primavera tra Milan e Fiorentina.

Si spera quindi nella presenza di Hakan Calhanoglu, altrimenti il reparto della trequarti avrebbe troppi pochi uomini a disposizione.