Calhanoglu-Milan, la distanza si riduce: il turco abbassa le pretese

Luca Marchetti, inviato di Sky Sport, ha riportato nuovi dettagli sul rinnovo di Calhanoglu con la società rossonera. Ecco le news

È tempo di rinnovi. Almeno così si spera per quanto riguarda il contratto di Hakan Calhanoglu. Il rinnovo del turco con il Milan sta tenendo un pò tutti sulle spine, ma i tempi hanno cominciato a stringersi e l’intesa dovrebbe essere vicina.

Luca Marchetti, a Sky Sport, ha riportato delle novità sul presunto rinnovo del trequartista. A breve avverrà l’incontro tra la dirigenza rossonera e l’agente di Hakan, Gordon Stipic. Tutto è in stallo a causa della distanza tra richiesta e offerta. Il compromesso sull’ingaggio del turco è la chiave di svolta. In attesa di notizie più certe, ecco quanto detto da Luca Marchetti a Sky Sport 24:

“Il Milan si vedrà prima con Calhanoglu. Tra martedì e mercoledì il suo agente sarà in Italia e avverrà un incontro. La società rossonera offre 3/3.5 netti, lui ne ha chiesti 5. Bisognerà trovare una linea comune. Nel caso di un mancato rinnovo, bisognerà anche ragionare su quanto costerebbe sostituire il turco in relazione allo sforzo economico per trattenerlo. E’ il calcolo che sta facendo il Milan adesso, tenendo conto inoltre dell’importanza che il calciatore ha ormai in squadra. Non ha bisogno di ambientarsi ed è un leader tecnico di questo Milan”.